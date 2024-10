Sorpassa la fila di auto e si schianta. Grave un motociclista di 21 anni

Grave incidente, ieri mattina sulla via Nazionale, a Pianoro, in prossimità della frazione di Carteria di Sesto, all’altezza dell’azienda Segafredo. A rimanere gravemente ferito un 21enne, originario di Afragola, ma residente a Pianoro, che si stava recando a Bologna. Il giovane era in sella alla sua moto gialla e nera, poco dopo le 8, stava percorrendo la via Nazionale in direzione di Rastignano.

Stando a quanto è stato accertato dalle forze dell’ordine intervenute, anche grazie alle testimonianze degli automobilisti, davanti al giovane motociclista c’era una lunga fila di auto incolonnate visto l’orario di punta. Pare che, per evitare le macchine incolonnate, il 21enne abbia deciso di azzardare un sorpasso non accorgendosi, in prossimità di una mezza curva, della macchina, una Bmw, che proveniva intanto sulla carreggiata opposta, in direzione di Pianoro paese.

L’impatto è stato violento: la moto del giovane è andata in frantumi al suolo, come parte del cofano motore della macchina, e il 21enne è stato sbalzato via dalla sella per poi cadere sull’asfalto a vari metri di distanza dal punto d’impatto. Sul posto, avvisati dai tanti automobilisti in zona al momento, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Pianoro che, al momento, sono coadiuvati da altri agenti in forza al Comando, arrivati da Ravenna e Forlì a seguito dell’alluvione. Con loro anche i sanitari del 118 con ambulanza, automedica e, poco dopo, l’elisoccorso. Nonostante il 21enne fosse cosciente, infatti, le ferite riportate agli arti inferiori era talmente gravi da necessitare il trasporto in eliambulanza. Il giovane è stato caricato in codice di media gravità, anche se, una volta arrivato all’ospedale Maggiore, le sue condizioni si sarebbero aggravate: ora è in prognosi riservata. Sotto choc l’uomo alla guida della Bmw.

Con la Polizia Locale che faceva i rilievi per appurare le cause dello scontro, sul posto, anche i carabinieri della locale stazione che hanno gestito la viabilità. Il traffico, già congestionato a quell’ora e in quel tratto, ha subito pesanti ripercussioni perchè per due ore la strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.

