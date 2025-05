Sorprende il ladro in casa e lo fa arrestare

Era entrato nell’appartamento di via Podgora, senza immaginare che l’inquilina fosse in casa. E quando i due si sono trovati faccia a faccia, hanno iniziato entrambi a gridare. Lei per il fondato spavento; lui perché smettesse, ripetendo: ‘Non ti faccio niente!’. Lo sprovveduto ladro, un trentaseienne italiano, è stato arrestato l’altro giorno dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti su chiamata dei vicini della vittima, una trentenne. L’uomo, senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, risponde di furto in abitazione.

Tutto è iniziato quando la vittima ha avvertito strani rumori provenire dalla cucina. Insospettitasi, ha deciso di andare a controllare e ha intravisto la sagoma di un ragazzo tutto tatuato, che stava frugando tra i suoi effetti personali. Alla vista della ragazza, l’intruso ha cercato immediatamente di nascondersi dietro la porta: un goffo tentativo risultato vano. Vistosi scoperto, il trentaseienne ha cercato di rassicurare la vittima, nel tentativo di assicurarsi la fuga, esclamando: "…Non ti faccio niente…non ti faccio niente…". Lei, terrorizzata, è corsa verso la porta di ingresso per chiedere aiuto. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di una coppia di ragazzi che, intuita la situazione, le hanno subito prestato soccorso e hanno provato a bloccare l’uomo che nel frattempo si era calato dalla finestra e aveva cercato invano di scavalcare la recinzione condominiale nel tentativo di scappare. Qui è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri del Radiomobile: perquisito, aveva con sé un portafogl marrone, subito riconosciuto dalla proprietaria dell’appartamento, a cui è stato restituito. All’interno non mancava nulla. L’uomo, dopo le procedure di rito e di fotosegnalamento, è stato arrestato.

n. t.