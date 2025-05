Sorprende il ladro in azione in pizzeria. Il titolare chiama i carabinieri: arrestato

Ha tentato un furto in pizzeria, ma è stato beccato in flagranza e arrestato dai carabinieri del Radiomobile. È successo l’altra notte, in una pizzeria di via dell’Arcoveggio, dove i militari dell’Arma hanno arrestato un marocchino di 32 anni, disoccupato e senza fissa dimora, per furto aggravato. A dare l’allarme alla centrale operativa, il titolare della pizzeria, che aveva sorpreso l’intruso a rubare nel locale che in quel momento era chiuso.

All’arrivo dei carabinieri il trentaduenne era ancora nella pizzeria dove si era impossessato del fondo cassa, pari a circa 100 euro, e alcune bottiglie di vino, prima di essere sorpreso dal proprietario. Il ladruncolo, che era entrato forzando la porta d’ingresso, è stato quindi subito arrestato: gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona – 18 collezionati solo negli ultimi due anni – su disposizione della Procura è stato accompagnato in tribunale, per la direttissima.