Sorpresa a Cattolica, il Natale è sott’acqua. Al porto di Cesenatico. Gesù nasce in barca

Presepi da tutto il mondo incantano i visitatori all’amatissimo museo di Villanova, nei dintorni di Modena: la collezione, creata già negli anni ‘70 dal parroco don Sesto Serri, si arricchisce di anno in anno di nuovi diorami e composizioni. Migliaia di appassionati affollano ogni anno anche la mostra permanente del presepio di Gazzano, nel Comune di Villa Minozzo (Reggio), con le creazioni del maestro presepista Antonio Pigozzi: alcune sono comparse anche in film di successo, come "Il primo Natale" di Ficarra e Picone. E sono più di cento i presepi dislocati fino al 14 gennaio nelle vie del centro di Longiano (Forlì-Cesena): giunta alla 33ª edizione, la rassegna "Longiano dei presepi" diventa così un itinerario culturale e artistico. Appuntamento immancabile in Romagna è il tradizionale Presepe della Marineria, sulle imbarcazioni lungo il tratto più antico del porto canale di Cesenatico. Dalle sette figure con cui debuttò nel 1986 si è arrivati a una sessantina di statue che rappresentano personaggi e scorci della vita di mare: volti, mani e piedi sono in legno di cirmolo, e le vesti sono colorate con le tinte utilizzate per le vele. E si riflettono nei canali, sotto le arcate dei ponti, i bellissimi presepi di Comacchio (Ferrara). Sull’acqua e sott’acqua: nelle vasche dell’Acquario di Cattolica gli squali toro ‘sorvegliano’ il "Natale del mare", opera in ceramica dell’artista faentina Maria Cristina Sironi. Sulla spiaggia di Torre Pedrera, fino al 7 gennaio, la 17ª edizione del Presepe di sabbia, quest’anno con sculture fatte con materiali di riciclo in metallo.