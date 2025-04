Sorpresa al Minghetti. Confermate le sospensioni per due degli occupanti

Sospensioni confermate al liceo Minghetti. Nessuna interruzione, delle due già decise da parte del Consiglio di classe coinvolto, che ha così confermato il provvedimento convertibile in lavori socialmente utili. Ciò dopo l’avvio della procedura, da parte del preside Roberto Gallingani, per valutarne l’annullamento perché su nove studenti a rischio sospensione, sette sono stati assolti dai loro Consigli di classe. Un’evidente disparità. Ora il colpo di scena spiegato, in una lettera molto intensa, da sei docenti, sostenitori delle sospensioni educative, alla comunità minghettiana. Qui, concludono amari, "non ci sono né vincitori né vinti, né martiri né carnefici", ma "uno sconfitto: il senso del nostro essere educatori oggi". Quanto accaduto ha portato a un "fallimento anche rumoroso della relazione scuola-studenti-famiglie". Si può includere anche la "comunità, valutata l’ampia e inattesa risonanza mediatica propagatasi con diffuso quanto disinformato sdegno".

I sei professori chiariscono la loro scelta. "Siamo stati accusati di iniquità di comportamento rispetto ai rimanenti Consigli". Al posto dell’andamento "ondivago che si è registrato da parte di altri, denunciando in alcuni casi un’assenza colpevole di coerenza almeno educativa tra atti e parole, noi abbiamo mantenuto un percorso privo di contraddizione, garantendo anche trasparenza di giudizio ai nostri allievi". L’occupazione, gestita "con modalità coercitive", era un "atto da censurare". Per evitare "banali strumentalizzazioni ideologiche", censurare qui è inteso "biasimare, riprendere". Ricostruiti i fatti, i prof denunciano come "l’esercizio del diritto di manifestazione di alcuni abbia travalicato nella lesione degli interessi costituzionalmente garantiti di altri". Per questo, "nei confronti degli studenti identificati o che si assumessero la responsabilità dell’organizzazione, occorreva valutare l’applicazione delle misure previste dal regolamento per la violazione, in termini di illecito amministrativo-disciplinare, dei doveri dello studente". Dal punto di vista "educativo non siamo stati animati da una cinica modalità adulta di smascheramento della realtà". È palese come l’occupazione è ridotta a "una prassi svuotata di valore e anche tacitamente avallata dalle scuole". I prof esprimono il loro "dissenso educativo": le occupazioni "non possono determinare fratture così radicali all’interno". Dovrebbero "aprirsi" ad altre richieste. No a "una rivendicazione autoreferenziale in nome di una presunta superiorità di pensiero e di azione", concetto "fallimentare in senso politico". La tutela di ogni studente "è per un insegnante imprescindibile". Dichiarata subito "la nostra posizione", l’abbiamo espressa in Consiglio di istituto e "l’abbiamo confermata nel Consiglio di classe, tanto invocato nella sua libertà decisionale". Eppure è stato "oggetto di polemica e biasimo dai più disparati attori, co-attori e spettatori del caso che hanno messo a dura prova l’autonomia scolastica e hanno confermato che le ’azioni di tutela’ degli adulti sono ormai una normale postura etica che mina l’autonomia professionale del docente".

Gli studenti si sono assunti la loro "responsabilità"; i prof hanno ribadito, a maggioranza, una "volontà che non ha avuto timore di mantenere il concetto di ’sanzione’ in un provvedimento educativo". Al contrario degli altri che hanno optato "per una cancellazione di norme che traducono il principio di responsabilità cui gli allievi vanno educati". La sanzione disciplinare-educativa non aveva "valore punitivo". In questa vicenda che emana "enorme tristezza, quel che contava era che ci fosse un vincitore che doveva essere per forza lo studente ’martirizzato’ dalle narrazioni diffuse, in una lettura parziale di cui imputiamo ogni colpa agli adulti intervenuti con ingiustificate teorie complottiste di repressione dell’istituzione".