"Sorpresa negativa. Lo ignoravamo"

Fabio Melia è un giornalista arrivato da Roma per uno staff meeting aziendale. "Una sorpresa negativa, sfortunatamente non ne eravamo a conoscenza", dice Melia raccontando la scoperta fuori l’ingresso di piazza Medaglie d’Oro. "Ci ha avvisati – e Melia guarda i suoi colleghi – un ragazzo che lavora insieme a noi e che è arrivato prima in città". Una "lieta notizia – continua Melia - per noi che siamo una decina di persone, e che ora ci troviamo qui fermi, spaesati e che non sanno cosa fare. Costretti ad accettare il bus o altre soluzioni". Questo perché "anche noi abbiamo delle scadenze e allora siamo costretti a muoverci in fretta per rimediare alla situazione di disagio", dice Melia elencando le sue alternative, tra queste rientra sicuramente "il car sharing perché è il più immediato"