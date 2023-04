Sorprese e battute al Laura Betti Va in scena ’Boston Marriage’

Storia tutta al femminile domani alle 21 sul palco del teatro comunale Laura Betti dove va in scena Boston Marriage: spettacolo di David Mamet con la regia di Giorgio Sangati. Una vicenda ambientata negli Stati Uniti di fine Ottocento, che si svolge in un salotto, tra dialoghi e sorprese che coinvolgono due dame e una cameriera. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, un incontro tra amiche un po’ affettate, ma che alla forma non corrisponde la sostanza: nella conversazione dal vocabolario ricercato fioccano volgarità e veniamo a sapere che le due dame sono state un tempo una coppia molto affiatata. L’espressione ‘Boston marriage’ era infatti in uso nel New England a cavallo tra Otto e Novecento per alludere a una convivenza tra donne, una relazione che spesso aveva risvolti sentimentali.