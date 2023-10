Sorprese paurose di Halloween. Iniziative in biblioteca e al museo

Primi appuntamenti a Persiceto nel weekend in vista di Halloween. Si comincia oggi alle 16.30 alla sezione ragazzi della biblioteca Croce, in parco Pettazzoni, con letture animate per bambini dai 4 agli 8 anni, a cura di Lorenzo Magnani dal titolo "E se il lupo bussasse alla tua porta?". La sezione adulti ha invece preparato per i propri lettori una ricca bibliografia con i libri in prestito a tema horror, che può essere consultata sul sito del Comune. Domani alle 16 al Laboratorio dell’Insetto, in via Marzocchi si terrà "Insetti da paura… aspettando Halloween", evento a cura del Museo del Cielo e della Terra, per adulti e bambini dai 7 anni. Scarabei, api, cavallette, blatte o cimici assassine sono alcuni dei "piccoli mostri" che si possono incontrare al museo, fra tante sorprese per Halloween.