Sorpresi a rubare uno scooter dalla polizia: nei guai

Sorpresi a rubare un motorino, alla vista di una volante della polizia hanno tentato di far finta di niente. Gli agenti, però, avevano già notato i due ragazzi, di 17 e 18 anni, intenti ad armeggiare intorno a uno scooter in sosta e sono quindi intervenuti per controllarli.

È successo l’altra sera, in via del Rondone, zona Porto, e i poliziotti hanno trovato addosso al diciassettenne un coltello, che aveva appena usato per forzare lo scooter. Entrambi sono risultati già gravati da precedenti di polizia: al termine degli accertamenti, il minorenne è quindi stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso e denunciato per il porto illegale del coltello; l’altro risponde soltanto del tentato furto.

Un episodio che si inserisce nella catena di vandalismi e furti che si susseguono incessantemente in città, e che sempre più spesso vedono coinvolti dei minorenni. Questo, malgrado controlli e denunce da parte delle forze dell’ordine, impegnati costantemente nel pattugliamento del territorio, in particolare delle aree più problematiche.