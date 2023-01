Sorpresi a rubare uno scooter La polizia non può arrestarli: manca la denuncia del proprietario

di Nicoletta Tempera

Sorpresi in flagranza dalla polizia a rubare un motorino, i due giovanissimi ladri non sono stati arrestati per furto. Effetto della riforma dell’ex ministro della Giustizia Marta Cartabia, per cui anche questo tipo di reato è diventato procedibile soltanto a querela di parte. E dato che il proprietario dello scooter non era in città per firmare la denuncia, il reato a carico dei due giovani resta ‘congelato’ in attesa. O, se il proprietario dovesse poi decidere di non presentarsi a denunciare, verrà, praticamente, cancellato. Come se non fosse mai accaduto.

Andiamo per ordine. L’altra notte, intorno alle 3,30 un residente di via Galliera ha chiamato il 113, dicendo di vedere due ragazzi armeggiare su uno scooter parcheggiato nella strada. Subito nella via vengono inviate più pattuglie delle Volanti che sorprendono i due, entrambi italiani di 19 e 20 anni, mentre tentano di manomettere il mezzo per riuscire ad accenderlo e portarlo via. Alla vista dei poliziotti, i ladruncoli, entrambi già con precedenti specifici, fuggono via, in direzione di via Indipendenza, ma vengono raggiunti poco dopo entrambi, uno in via Malcontenti, l’altro all’incrocio con tra via Indipendenza con via Righi. Il ventenne, una volta fermato, cerca in ogni modo di sottrarsi al controllo: inizia a dimenarsi, a insultare e a prendere a calci gli agenti, finendo per fare male a uno degli operatori, che, in ospedale, riceverà poi una prognosi di cinque giorni per contusioni. Il giovane esagitato, data la sua condotta violenta, viene subito arrestato dai colleghi dell’agente ferito, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Intanto, entrambi i ragazzi vengono portati in Questura, mentre i poliziotti cercano di contattare il proprietario dello scooter che, nel tentativo di manomissione, era stato pure danneggiato, sia nella zona del cruscotto che nel motore. Alla fine l’uomo risponde, ma è fuori città e non riesce ad arrivare negli uffici di via Degli Agresti per formalizzare la denuncia contro i due ragazzi. Che, a questo punto, non possono essere non solo arrestati (come prima era previsto), neppure denunciati per il furto appena compiuto, benché sorpresi dalle forze dell’ordine in flagranza. I poliziotti hanno comunque annotato tutto, perché la vittima, stando alla nuova normativa, ha 90 giorni per sporgere denuncia e, solo a quel punto, si potrà procedere nei confronti dei due giovani. Intanto, uno di loro, già con precedenti per furto alle spalle, è libero e ‘pulito’.