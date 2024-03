Sorpreso a nascondere coca in una ringhiera. Fugge e aggredisce i carabinieri: arrestato

Stava nascondendo qualcosa su una ringhiera di via Passarotti. Ma il ventiseienne marocchino è stato notato da un cittadino, che ha chiamato il 112. Domenica mattina nella strada è arrivata una pattiglia del Radiomobile, che ha inseguito il giovane in bici. Sceso dalla sella, il ragazzo è scappato tra le palazzine e le auto in via di Corticella, rincorso dai carabinieri. Raggiunto, Si è scagliato contro un militare, prendendolo a calci, pugni e gomitate. Con sé aveva tre ovuli di coca e 95 euro. Attaccato alla ringhiera con una calamita, i carabinieri hanno poi trovato un contenitore metallico, con 15 involucri di coca. L’uomo è stato arrestato per spaccio e resistenza. In convalida, è stato disposto il divieto di dimora.