Sorpreso a spacciare, picchia i carabinieri e si finge minorenne

Quando ha capito che non poteva più scappare, cercando di cavarsela con il minimo sindacale, il pusher ha detto ai carabinieri di essere minorenne. Una bugia subito smascherata dai militari della stazione Bologna, che hanno arrestato l’altro giorno, in piazza XX Settembre, il diciannovenne tunisino, irregolare e senza fissa dimora, sbarcato a ottobre a Lampedusa. Il ragazzo era stato notato mentre, in bici, cedeva qualcosa a un gruppo di giovani. I carabinieri hanno quindi provato a fermarlo, ma lui ha risposto colpendo un militare con una gomitata al petto. Fermato, è stato perquisito: aveva con sé 22 grammi di hashish e qualche banconota. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per spaccio, lesioni e resistenza.