Sorpreso a vendere droga: è già in libertà

Ancora un arresto per spaccio in piazza Scaravilli. Nei guai è finito un maliano di 25 anni, fermato dai carabinieri del Nucleo operativo per spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio anti-spaccio, i militari dell’Arma hanno notato il giovane, disoccupato e senza fissa dimora, prendere qualcosa dal borsello e cederlo a un ventunenne statunitense, in cambio di denaro. I carabinieri sono entrati in azione e hanno bloccato entrambi: il venticinquenne aveva con sé 100 euro e 12 grammi di hashish. Nel corso del controllo il giovane maliano, con atteggiamento aggressivo, ha anche minacciato i militari. Il venticinquenne è stato arrestato, la sostanza sequestrata. Dopo la direttissima, il giovane è stato rimesso in libertà, con divieto di dimora a Bologna e obbligo di firma.