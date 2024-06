Sorrisi e canzoni al Festival dell’Inclusione

‘Festival dell’inclusione – nuovi orizzonti inclusivi’. E’ l’evento, alla seconda edizione, che si tiene a Castello dei Ronchi a Crevalcore oggi e domani. Decine le associazioni che hanno aderito e che nei due giorni metteranno in campo le attività di cui si occupano: dagli stand informativi alla mostra mercato, dai laboratori agli spettacoli, ciascuna nell’ambito della propria esperienza e del proprio campo di azione. Il festival nasce dalla volontà di dare uno spazio dedicato alle realtà del territorio che si occupano di inclusione di persone con disabilità e che avranno modo di farsi conoscere. Il festival ha un programma fitto, a partire dai vari laboratori da quello dedicato ai caregivers ai laboratori di teatro, burattini, pittura, argilla, ‘Parchi puliti’. Si potrà, inoltre, assistere alla dimostrazione di gara di jujitsu, così come fare l’Alpaca therapy.

I saluti istituzionali sono previsti alle 11,30 con Marco Martelli, sindaco di Crevalcore; Nadia Marzano, responsabile dell’ufficio di piano dell’Unione Terre d’Acqua; Stefania Dal Rio, direttrice del distretto pianura ovest; Lorenzo Sessa, direttore generale di Asp Seneca e Pietro Morotti, vicepresidente Cadiai. Non mancheranno gli spettacoli tra cui il concerto, oggi alle 21, dei Rulli Frulli, la banda di inclusione, convenzionata con il servizio di neuropsichiatria infantile dell’azienda Usl di Mirandola. Ma molti altri spettacoli sono in programma nel corso delle due giornate.

A fare da contorno alle varie iniziative la mostra mercato con manufatti artigianali e lo stand della ristorazione, a cura dell’associazione I sempar in baraca. Torna, inoltre, nella seconda giornata di festival la biciclettata inclusiva ‘Sulle tracce della storia’, alle 8,30 di domani, con partenza da San Giovanni in Persiceto. Una parte del guadagno dello stand gastronomico sarà devoluto al centro diurno Accanto - Cadiai di Crevalcore per l’acquisto di una bicicletta inclusiva. Il festival è organizzato da Accanto, gestito dalla cooperativa sociale Cadiai, in collaborazione con l’ufficio di piano e l’Unione Terre d’Acqua, il Comune di Crevalcore, l’Asp Seneca, l’Ausl di Bologna e l’associazione I sempar in baraca.

p. l. t.