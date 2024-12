Sorrisi e regali per i bambini. Babbo Natale in Cardiologia

Ieri mattina il viale che conduce al padiglione 23 dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola, dove si trova il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva, si è tinto di rosso e animato di trilli di campanello e canti gioiosi in occasione della quinta edizione di Babbi Natale in bici per il cuore, la ’pedalata’ solidale che tutti gli anni porta doni e spensieratezza ai piccoli pazienti ricoverati anche durante le festività natalizie.

L’iniziativa è organizzata dall’asd Maverix per Piccoli Grandi Cuori, che come tutti gli anni sceglie l’associazione bolognese per donare un po’ di spensieratezza ai piccoli pazienti, bambine e bambini, ma anche ragazzi e ragazze, che sono ricoverati in Reparto. I pazienti, insieme ai loro genitori, hanno potuto vivere un momento di gioia a sorpresa di gioia al fianco delle psicologhe, dei volontari e delle assistenti sociali dell’associazione Piccoli Grandi Cuori e del personale medico sanitario.

Piccoli Grandi Cuori nasce nel 1997 per volontà delle mamme e dei papà dei bambini in cura presso le Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola a Bologna. Tra i traguardi raggiunti, nel 2023 l’associazione ha fornito, tramite tre psicologhe dedicate, 2.530 ore di supporto psicologico per aiutare la persona e i suoi familiari ad accettare e vivere la malattia.