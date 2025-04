Sorvoli notturni . Proroga fino al 2026

La società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha prorogato fino al 28 marzo 2026 l’ordinanza che dispone la riduzione dei sorvoli notturni dalle 23 alle 6. Ciò, considerato il passaggio del Marconi ad Aeroporto “coordinato”, valutati i positivi risultati delle misure per l’abbattimento degli impatti di sorvolo notturno, e sempre fatte salve necessità imprescindibili legate alla sicurezza delle operazioni di volo. La società di gestione del Marconi esprime soddisfazione per la cooperazione dei diversi componenti della commissione aeroportuale antirumore, riunitasi la settimana scorsa al fine appunto di valutare la proroga dell’ordinanza del 2023, e per la costante ricerca di equilibrio tra tali tematiche e le regole internazionali.