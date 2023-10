Sos adolescenti infelici: "Ma in città va meglio, merito dello sport". Ed è allerta culle vuote

Non sono certo incoraggianti i dati sulla curva demografica e sulla ‘salute’ dell’adolescenza emersi, ieri mattina, nel corso dell’evento ’Stati Generali per l’infanzia e l’adolescenza’ a San Lazzaro, durante il panel ‘I numeri della denatalità’. A confrontarsi sul palco durante questo appuntamento, moderato da Ilaria Vesentini del Sole24Ore, c’erano Luca Dondi Dall’Orologio, amministratore delegato di Nomisma, Alessandro Rosina, professore di Demografia e statistica all’università Cattolica di Milano, e Alessandra Minello, autrice del libro ‘Non è un paese per madri’ e docente all’Università di Padova.

Nomisma ha eseguito un sondaggio tra gli adolescenti di età comprese i 14 e 19 anni, grazie anche alla collaborazione di alcune società sportive del territorio tra cui la Bsl di San Lazzaro.

Dalle 660 interviste fatte agli adolescenti, sono emersi dati preoccupanti, anche se con qualche nota leggermente più positiva per quel che riguarda la nostra città rispetto alla media nazionale. "La maggior parte dei ragazzi, negli ultimi dodici mesi, si è sentita stressata – spiega Dondi –. Picchi positivi sono emersi però a Bologna, dove diversi adolescenti hanno riferito di sentirsi sereni e felici, ma si tratta di una lieve nota positiva rispetto alla media nazionale, presumibilmente dovuta al forte legame che a Bologna i giovani hanno mantenuto con l’ambiente sportivo nel tempo libero", è l’analisi. "Stando al sondaggio – prosegue l’ad di Nomisma – i giovani si sentono soli e non soddisfatti. È poi emerso, riguardo il crescente rapporto dei ragazzi con il web e i social network, che il 35% di loro si trova meglio nel mondo virtuale che in quello reale".

Preoccupante, infine, quanto emerso del rapporto tra i giovani di oggi e il contesto familiare: c’è la percezione di un conflitto costante, tanto che un terzo dei 660 intervistati ha dichiarato di essere sempre in disaccordo con la propria famiglia. La rete più solida, stando al sondaggio, rimane quella delle amicizie, in cui viene percepito un margine di ascolto e un’assenza totale di giudizio.

Una nota positiva arriva invece dalle risposte ai quesiti che riguardavano la scuola: "Siamo rimasti colpiti perché sebbene in tanti abbiano risposto che la voglia di andare a scuola è poca, ma del resto ce lo aspettavamo – conclude Dondi –, due terzi dei giovani hanno comunque riferito che a scuola trovano adulti con cui confidarsi e parlare, ed è un dato confortante".

Un’altra raccolta statistica eseguita da Nomisma ha infine rilevato il fatto che stiamo vivendo un ’inverno demografico’, che tenderà a peggiorare in quanto la componente migratoria non riuscirà a compensare del tutto la mancanza di crescita naturale della nostra popolazione, ormai sempre più vecchia.

Le previsioni esposte da Luca Dondi segnalano infatti che entro il 2031 ci sarà un ulteriore calo demografico del 2,5% e che arriverà addirittura al 20% nel 2070. Le nascite, che nel 2008 erano state 576mila, sono state 400mila nel 2021 e saranno 360mila nel 2070. In quest’ottica è stato poi segnalato un aumento dell’età media delle donne partorienti, ora salita a 32 anni e mezzo.

"C’è un aumento nei numeri relativi ai nuclei familiari, ma una diminuzione dei componenti che fanno parte del nucleo stesso. La famiglia cosiddetta ’tradizionale’ per ora sta resistendo prevalentemente al Sud Italia" ha aggiunto l’ad di Nomisma.

Secondo i dati, infatti, al 2041 il 60% dei nuclei familiari saranno composti da ‘single’ over65.