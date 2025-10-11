Sos attività sotto la Garisenda: "È zona cieca, preda dello spaccio"

"La zona delle Due Torri è diventata un’area cieca, dove non ci sono controlli". Fondi del Pnrr a rischio e una torsione "positiva" verso via Zamboni. Ma a preoccupare commercianti e residenti non sono tanto i nuovi rilievi tecnici sulla Garisenda da due anni ingabbiata per la messa in sicurezza, ma il protrarsi dei cantieri. Tale prolungamento dei lavori, infatti, "manterrebbe una situazione di degrado e spaccio insostenibile", che già adesso "soffoca l’inizio delle vie San Vitale e Zamboni", quindi nei pressi del monumento.

Le due Torri di Bologna, l'Asinelli e la Garisenda

Citata anche all’interno della Divina Commedia di Dante, la Torre è da tempo è ‘malata’. Nell’ottobre di due anni fa, infatti, è stato dichiarato il rischio crollo. Da allora, la Garisenda è oggetto di monitoraggio e presto dovrebbero arrivare i famosi tralicci che aiutarono la torre di Pisa. "Sicuramente prima finiscono i lavori e meglio è", dice il dottor Maurizio Falanelli, ma non ci "possiamo fare niente sulla durata dei cantieri". In due anni "hanno messo i container, ma hanno peggiorato la situazione del quartiere, adesso gli spacciatori li abbiamo noi perché le vie sono buie e cieche, la strada è chiusa e non ci sono controlli. Non è bello, soprattutto in centro", dice invece la dottoressa Maria Grazia Cella. Anche il negozio di Achraf Ayed è nei pressi della Garisenda: "Ho aperto a lavori già iniziati. Qui rubano e spacciano – dice –. Negli anni la quantità di persone in queste strade è calata. Siamo diventati una zona cieca, dove la polizia non passa e gli spacciatori fanno quello che vogliono".

In sostanza, preoccupa più il ’contorno’ dei lavori che i cantieri stessi. Poco più avanti, l’attività di Hui è in via San Vitale, davanti al suo ristorante ogni giorno "passano macchine, bus, mezzi che si rendono conto di aver sbagliato strada e tornano indietro", spiega. "Una volta questa era un’area viva e importante del centro storico, ora ci vorranno tanti anni per concludere questi lavori", continua Hui. Nei giorni scorsi una torsione millimetrica della torre su via Zamboni ha richiamato l’attenzione su uno dei simboli della città. Anche se "è vero che la torsione ha ringiovanito il monumento, riducendo possibili inclinazioni negative, come ha detto Lepore, dobbiamo considerare che difficilmente con questo ritmo si risolverà la situazione in due anni e mezzo. Da mesi non vediamo nessuno nel cantiere", commenta Alessandro, residente nei pressi delle Due Torri.

Il più ottimista è il barista Gabriele Orsi: "La Garisenda ha bisogno della giusta manutenzione – racconta –. La rotazione è positiva, quindi si sta lavorando nella direzione giusta". Sul rischio di perdere le risorse Pnrr? "Non sta a me decidere, lascio che siano le persone competenti ad occuparsene. Loro sapranno cos’è giusto fare", conclude Orsi.