Sos automediche 118 "Non ci hanno coinvolto"

Le riduzioni delle auto mediche previste nel progetto di riordino della rete dell’emergenza-urgenza, in cui è compresa anche l’attivazione dei Cau – i Centri per l’assistenza in urgenza ideati per i codici bianchi e verdi e ridurre così l’attività dei Pronto soccorso –, sono sotto la lente d’ingrandimento del Sindacato nazionale autonomo medici italiani. Il documento, però, non sarà presentato oggi, come previsto, alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropoliana perché la seduta è stata rinviata.

"Se il piano andrà avanti, i mezzi con i medici a bordo diventeranno insufficienti rispetto ai bisogni – sottolinea Roberto Pieralli, presidente regionale Snami – e siamo preoccupati in particolare per l’orario notturno, quando dovrebbe essere mantenuta una sola automedica 118 su un territorio che va da Bazzano a Ozzano. Inoltre, assistiamo a un ritardo dell’avvio dei corsi di formazione dei medici 118, il bando per il 2023 non è ancora stato pubblicato, mentre non sappiamo ancora quale sarà il futuro dei colleghi che si sono diplomati recentemente: ne attendiamo otto da qui a settembre. Siamo pronti per un confronto con l’Ausl e la Regione".

Greta Fini, 35 anni, è uno dei camici bianchi in attività sulle automediche presenti nel territorio della provincia.

Un lavoro pesante?

"All’inizio ho fatto il medico di famiglia, la guardia medica, il medico in carcere, ma poi mi sono appassionata a questo lavoro. Nel nostro gruppo ci sono molti giovani e siamo affiatati. È un lavoro che mi piace moltissimo", risponde la dottoressa.

I turni sono lunghi?

"Sono di dodici ore, dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8. Nell’ultimo periodo il monte orario mensile è aumentato, perché ci siamo sobbarcati ore in più nell’attesa degli otto colleghi appena diplomati. Alcuni nuovi Met, medici dell’emergenza territoriale, arrivano anche da fuori Regione. Questo risultato ci ha dato entusiasmo, è un successo per noi che abbiamo pubblicizzato, per così dire, il nostro gruppo, partecipando anche alla formazione".

E invece?

"Ora, se davvero ci sarà una riduzione dei mezzi, non so dove saranno collocati i nuovi colleghi. Inoltre, ci dispiace anche perché puntavamo a implementare i trattamenti a domicilio, come la sedazione o l’analgesia palliativa per i pazienti cronici o altri servizi che, se eseguiti a casa, evitano molti accessi nei Pronto soccorso".

Potranno risentirne anche gli interventi sul territorio?

"Noi al momento abbiamo tempi di intervento sui codici rossi entro i 20 minuti. Se verrà attuata la riduzione, non so se potremo continuare a garantire gli stessi tempi".

Quali sono le vostre richieste?

"Siamo liberi professionisti convenzionati, ma chiediamo di essere coinvolti nella riorganizzazione. Abbiamo sentito parlare di questo documento, ma finora, oltre al sindacato Snami, nessuno ci ha informato".

Donatella Barbetta