Sos Bolognina e stazione. Controlli, arresti e denunce

Un arresto, quattro denunce e due allontanamenti dalla ‘zona rossa’. Sono il risultato del servizio ad alto impatto che ha visto i carabinieri delle stazioni Bologna, Navile e Bertalia impegnati assieme ai colleghi delle Sio (Squadre di intervento operativo) della V Reggimento nel pattugliamento delle zone più problematiche della città: la zona della stazione e la Bolognina.

Nello specifico, i militari dell’Arma, in un pomeriggio, hanno identificato circa 70 persone: in particolare, nella zona dell’Autostazione, dove due settimane fa c’è stato l’ennesimo accoltellamento, i carabinieri hanno fermato due tunisini. Il primo, di 36 anni, aveva con sé quasi un etto di hashish e 430 euro: sono quindi scattate le manette per spaccio e dopo la direttissima l’uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione e a una multa di 3mila euro. Il connazionale, un diciottenne, trovato invece con 18 grammi della stessa sostanza e 50 euro, è stato denunciato.

In piazza XX Settembre due persone, già con precedenti commessi in zona, sono state allontanate in esecuzione dell’ordinanza apposita del prefetto. Infine, in Bolognina i carabinieri hanno denunciato tre stranieri trentenni, due pakistani e un egiziano, perché irregolari sul territorio. I servizi dei militari proseguiranno con regolarità, con l’obiettivo di restituire sicurezza ai cittadini e liberare le zone ‘ostaggio’ del degrado.

Nicoletta Tempera