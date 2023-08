Sos casa, gli alloggi per le forze dell’ordine "Insieme per costruire soluzioni adeguate"

A fine mese ci sarà un tavolo tecnico per fronteggiare l’emergenza abitativa dei lavoratori e delle lavoratrici delle forze dell’ordine, composto da Comune e Questura. A comunicarlo sono l’assessore all’urbanistica Raffaele Laudani e la capo di gabinetto Matilde Madrid. "Abbiamo affrontato con il Questore e le organizzazioni sindacali il tema importante del fabbisogno di alloggi per i lavoratori e le lavoratrici delle forze dell’ordine – dicono in una nota –. Il tema è stato oggetto anche di un recente incontro con il nuovo Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, durante il quale abbiamo condiviso la volontà di collaborare per costruire soluzioni adeguate, per vagliare insieme ipotesi di lavoro".