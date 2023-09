Sos del sindaco Martelli: "Danno enorme per tutti"

"È una notizia molto grave per il nostro territorio". Se non è un fulmine a ciel sereno poco ci manca. Dopo mesi di tavoli, incontri e proposte, Marelli ha annunciato che intende chiudere lo stabilimento di Crevalcore a fine anno. Mettendo in seria difficoltà 229 lavoratori.

Sindaco Marco Martelli, si aspettava un annuncio di questo tipo?

"Da mesi sono in costante contatto con la Regione e in particolare l’assessore alle Attività produttive Vincenzo Colla. Un paio di mesi fa abbiamo partecipato a un’assemblea con i sindacati e la proprietà, la quale ci aveva preannunciato le difficoltà, ma aveva anche aperto uno spiraglio. Infatti dalla direzione ci era stato detto che problemi simili si erano verificati anche nello stabilimento di Bari, ma poi si era aperto un mercato e le cose si erano risolte. Lo stesso quindi si sperava accadesse qui. Erano seguiti altri incontri, anche con la Regione, ma la situazione non pareva definitiva. Ad agosto si era discusso ".

Cosa significherebbe per Crevalcore questa chiusura?

"Sarebbe gravissimo. Il nostro territorio si trova sulla ’terza cintura’, siamo lontani da arterie importanti come l’asse via Emilia-autostrada; il nostro sviluppo industriale è penalizzato rispetto ad altre zone più vicine alla città. Perdere questa fabbrica sarebbe molto grave".

Cosa è andato storto, secondo lei?

"Penso che grosse responsabilità siano della vecchia gestione, che non si è mai preoccupata di guardare al futuro, cioè di investire sull’elettrico e sviluppare attività in questo senso. Di recente l’attuale proprietà ci aveva comunicato di volere continuare a puntare su alluminio e plastica, perché alcuni mercati di Paesi in via di sviluppo, come Brasile e India, secondo le previsioni ne avrebbero avuto necessità ancora per anni, e in quantità ingenti. Evidentemente qualcosa è andato storto rispetto a questi pronostici, però".

Cosa intendete fare?

"La Regione ha già chiesto l’apertura di un tavolo di crisi e sono assolutamente d’accordo. È impensabile mettere a casa dall’oggi al domani 230 persone, senza battere ciglio. Parliamo di 230 famiglie in balia degli eventi, molte delle quali si sono trasferite anni fa da altre regioni proprio per venire a lavorare alla Marelli. Moltissimi lavoratori arrivano dal sud Italia, non hanno alcuna rete parentale, sono venuti a vivere a Crevalcore per lavorare. Come faranno ora, se resteranno all’improvviso senza lavoro? Attendiamo gli sviluppi. Soprattutto ci auguriamo che questo non sia solo un primo passo verso il baratro: anche lo stabilimento di Bologna, che si occupa dei nuovi progetti (e attualmente dà impiego a circa 560 persone, ndr), di questo passo potrebbe trovarsi a rischio".