Sos fondi della sanità Donini convoca i sindacati

di Donatella Barbetta

Carenza di personale, difficoltà a coprire il turn over di 150 professionisti in casa Ausl secondo la Fp Cgil, testimonianze di medici in fuga dai Pronto soccorso per i turni pesanti, Luigi Bagnoli, presidente dell’Ordine dei medici, che parla di "difficoltà di tutto il sistema sanitario": sono i temi caldi della sanità.

Questa volta è Raffaele Donini che prende carta e penna e scrive una lettera alle organizzazioni sindacali. L’assessore regionale alle Politiche per la salute organizza giovedì prossimo un incontro webinar "a sostegno della proposta di legge sulla sanità rivolta al Parlamento" per "assicurare al Sistema sanitario regionale un’adeguata copertura finanziaria in grado di raggiungere quella sostenibilità finanziaria che oggi ci manca". Il numero uno della sanità in Emilia-Romagna ricorda che "la proposta di legge prevede un incremento del Fondo sanitario nazionale di 4 miliardi all’anno per i prossimi 5 anni", con l’obiettivo di arrivare "al 7,5 % del Pil nazionale". La chiamata a raccolta è "al fine di decidere insieme come e in che forma promuovere eventuali iniziative di sensibilizzazione", poi Donini conclude precisando di avere "invitato anche i sindaci di tutti i comuni della Regione, associazioni, direttori e altre categorie". Ci sarà Luca Rizzo Nervo, assessore comunale alla Salute.

Ester Pasetti, segretaria regionale Anaao-Assomed, si definisce "scettica, per ora, a causa dell’ampiezza e della varietà della platea di invitati. Non ho grandi aspettative", mentre sulle criticità della sanità, ricorda che "il Pronto soccorso è solo la punta dell’iceberg. È il momento che la politica spieghi veramente alle persone quale è il suo progetto per la sanità pubblica". Secondo Vittorio Dalmastri, segretario regionale Fp Cgil medici, "la condivisione è sempre una cosa buona", però ammette di essere "preoccupato dalle dimissioni dei dirigenti medici e sanitari dal Sistema sanitario nazionale. Il fenomeno non si vede solo nell’area di emergenza urgenza, ma anche in area internistica, in radiologia, in ortopedia". Massimo Dall’Olio, segretario regionale Cisl medici, conferma che "la delegazione Cisl medici parteciperà" e anche Salvatore Lumia, presidente regionale Cimo-Fesmed, pensa di "partecipare: aderiremo auspicando che le nostre richieste sull’orario di lavoro e sulla retribuzione dei medici vengano accolte in sede di contrattazione con Aran".