Sos lupi nella zona industriale. Il Comune: "Ma non molestateli"

Presenza di lupi nella zona industriale di Anzola. "Abbiamo ricevuto segnalazioni – scrive l’amministrazione comunale – circa la presenza di lupi lungo le strade della zona industriale. Segnaliamo che gli animali selvatici non sono abituati ai veicoli e quando ne incontrano uno, soprattutto se vengono inseguiti, si spaventano. E questa paura li spinge a correre e a cambiare rapidamente direzione, comportamenti che mettono in pericolo la loro vita. I fari abbaglianti disorientano l’animale, che fa fatica a capire dove andare. Il lupo è una specie protetta in Europa e non può essere molestato, catturato o abbattuto se non in alcuni casi e solo con intervento delle autorità preposte". Il Comune non ha competenza in materia. In caso di avvistamento, invita a fare una segnalazione alla polizia metropolitana.