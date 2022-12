Sos medici di famiglia a Bologna: "Ora incentivi economici"

"Per affrontare il problema della carenza dei medici di famiglia, abbiamo elaborato un progetto incentrato su maggiori supporti ai colleghi, adesso attendiamo una risposta complessiva dall’Ausl". Salvatore Bauleo, segretario provinciale della Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale, il giorno dopo la notizia delle difficoltà riscontrate anche nel centro della città, entra nel dettaglio. Medico di base Bologna va in pensione, più di mille pazienti restano senza "I medici dovranno ricevere più incentivi economici, perché le varie realtà non sono tutte uguali – spiega –, alcuni li utilizzeranno per aumentare le ore di lavoro dell’infermiera, altri investiranno le risorse diversamente, magari per l’acquisto di piattaforme informatiche in modo da snellire alcuni aspetti della nostra attività, come la prenotazione delle visite. Così si potrebbe salire da 1.500 a 1.800 assistiti, ogni cinque medici si potrebbe sostituire un collega che va in pensione, naturalmente per il minor tempo possibile, nell’attesa che la carenza si risolva. Questo accordo, tra l’altro, sarebbe applicabile più facilmente in città, dove ci sono più colleghi rispetto ad altri territori". Intanto l’Ausl, sul pensionamento di Sandro Foglia, che lascerà l’attività dal 6 gennaio, precisa che "negli ambulatori di gruppo di via Parigi, via Indipendenza, via dei Mille, tutti molto vicini...