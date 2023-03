Sos merletti persi sul treno "Ci servono per l’Unesco"

di Donatella Barbetta

Sos per i due ventagli di merletto dimenticati sul treno. "Speriamo di riuscire a ritrovarli perché sono una parte importante del nostro patrimonio e per l’Aemilia Ars. La nostra associazione fa parte della ’rete dei Merletti’ formata da 24 comunità sparse su tutto il territorio nazionale per far sì che il merletto italiano venga riconosciuto Patrimonio Immateriale Unesco. Per questo promettiamo anche una ricompensa a chi ci permetterà di riaverli". Francesca Ferroli, presidente dell’associazione ’Il merletto di Bologna - Aemilia Ars’, lancia un appello, dopo gli avvisi già scritti sulla pagina Facebook. "Il 14 e il 15 marzo abbiamo registrato un video a palazzo Malvezzi – ricorda la presidente –, importante per il progetto di candidatura a Patrimonio Immateriale, e poi una nostra socia il giorno dopo li ha portati in un istituto di Ferrara, per mostrarli agli studenti perché abbiamo attivato un progetto scuola-lavoro. Al rientro sul treno la dimenticanza, probabilmente nella tratta da Bologna a Porretta, lei è scesa a Casteldebole". I ventagli vengono esposti in ogni occasione utile a sostenere la candidatura dell’arte del merletto, già riconosciuta con l’attestazione DeCo, denominazione di origine comunale. Nelle due cartelle di plastica bianche lasciate sul vagone c’erano anche un pezzo di una tovaglia e un cerchio. "I ventagli, uno con seta gialla e l’altro di colore bianco – precisa Ferroli –, sono stati realizzati da una nostra socia, vengono fatti per passione e ci vuole tanto tempo per un piccolo manufatto. Inoltre, sono inutilizzabili, non possono essere né aperti né richiusi".

La scoperta della scomparsa è stata fatta solo tre giorni dopo, a cui è seguita la pubblicazione dell’avviso Fb: "Abbiamo smarrito giovedì 16 marzo due ventagli sul treno 3975 che da Ferrara porta a Bologna delle 14.05 o sul treno da Bologna per Porretta Terme delle 15.04. Erano contenuti in due cartelline bianche. Chi avesse delle informazioni è pregato di contattare il numero 335-243664. In caso di ritrovo, è prevista una ricompensa". Intanto, nella sede dell’associazione, in via San Vitale 3, si continua a sperare nel ritrovamento, mentre proseguono i corsi. "Li stiamo tenendo per le associate lunedì, martedì e sabato – spiega Ferroli –, una lezione dura due ore, abbiamo diverse allieve dai 50 anni in avanti. Noi siamo 55 socie, tutte donne, ma sappiamo che nelle altre comunità italiane ci sono anche degli uomini".