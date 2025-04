Sos rifiuti abbandonati. Telecamere anti furbetti

Fondi per spingere la raccolta differenziata verso obiettivi più elevati e contrastare il malcostume dell’abbandono incontrollato. E’ stata approvata la graduatoria dei Comuni beneficiari del finanziamento per l’annualità 2024 del Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti - linea Montagna. Il bando di Atersir, spiega una nota, è stato vinto da diversi comuni dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, che avranno l’opportunità di acquistare sistemi di videosorveglianza che serviranno a contrastare l’abbandono dei rifiuti. In particolare sono stati assegnati a Vergato 35.000 euro; a Grizzana Morandi 40.000; a Castel d’Aiano 22.000; a Marzabotto 35.000; a Monzuno 35.000. Al Comune di Gaggio Montano sono stati assegnati invece 350.000 euro per il nuovo centro di raccolta rifiuti che servirà anche i Comuni di Alto Reno Terme e Castel di Casio.

"Siamo molto soddisfatti – spiega la Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese Valentina Cuppi – perché questo ci potrà permettere di contrastare maggiormente l’abbandono dei rifiuti, in particolare in questo delicato momento in cui stiamo passando a un sistema di raccolta nuovo. Tutti i Comuni che avevano fatto richiesta sono riusciti a vincere il bando". Atersir è l’agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della Regione che, oltre al servizio idrico integrato, si occupa della gestione dei rifiuti urbani. I progetti accolti sono finalizzati al miglioramento gestionale del servizio rifiuti nei comuni classificati dal Piano Regionale Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati nell’area Montagna. Il Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti è stato introdotto dall’art. 4 della Legge Regionale n.16/2015 per premiare gli utenti dei ’Comuni virtuosi’, ovvero i Comuni che raggiungono le migliori performance di riduzione di rifiuti non inviati a riciclaggio, ma non solo, anche per incentivare i Comuni che procedono alle trasformazioni del servizio orientate all’introduzione della tariffa puntuale, nonché per favorire la realizzazione dei centri comunali per il riuso e lo svolgimento di iniziative locali di prevenzione rifiuti.