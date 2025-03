"Sos sicurezza, le telecamere funzionano?"

Sicurezza a Granarolo? Non ci siamo. Vogliamo sapere di più sulle telecamere comunali dopo la reiterata presenza di baby gang, un’intrusione con scasso al Borgo Servizi, l’aggressione a un minore nei pressi del Palazzetto, furti in abitazione e danneggiamento delle fermate del bus in via De Rossi e San Donato", così il consigliere di opposizione di ‘Per Granarolo’, Matteo Di Vincenzo, che ha depositato un’interrogazione.

"L’amministrazione ci ignora quindi abbiamo depositato un’interpellanza – spiega Di Vincenzo –. Il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza comunale è essenziale per garantire la sicurezza urbana e la protezione dei cittadini. Funzionamento e manutenzione sono prerogativa esclusiva dell’amministrazione comunale, pertanto, un passaggio fondamentale per mantenere un livello adeguato di sicurezza. Vogliamo capire quante telecamere sono in funzione nel territorio comunale e dove sono ubicate. Ci si chiede, poi, qual è la spesa annuale sostenuta dal Comune per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle telecamere negli ultimi tre anni e se esiste un registro ufficiale dei malfunzionamenti e guasti delle telecamere".

Il consigliere, poi, reitera: "Vorremmo sapere se il sistema attuale di videosorveglianza è integrato con le forze dell’ordine e se esistono protocolli di collaborazione per la gestione delle immagini. L’amministrazione intende investire in un potenziamento del sistema di videosorveglianza, sia in termini di nuove installazioni che di aggiornamento tecnologico, al fine di garantire maggiore sicurezza, considerando che molte zone del territorio comunale parrebbero non coperte da questa tecnologia e che la sua estensione potrebbe contribuire significativamente alla prevenzione di atti illeciti?".

Per l’opposizione, in conclusione: "La sicurezza urbana è un diritto fondamentale per ogni cittadino e rappresenta una priorità per la comunità locale. I fenomeni criminali, vandalici e le situazioni di degrado sono problematiche che richiedono interventi rapidi ed efficaci per garantire un ambiente sicuro e sereno. In questo contesto, i sistemi di videosorveglianza comunali costituiscono un importante strumento di prevenzione, non solo come deterrente per atti illeciti, ma anche come supporto fondamentale per le forze dell’ordine nelle loro attività di controllo e nelle indagini investigative. Le telecamere installate nel territorio comunale offrono infatti un valido contributo per il monitoraggio delle aree più sensibili e a rischio, contribuendo a una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini".

Zoe Pederzini