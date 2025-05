Sospeso l’abbattimento di migliaia di alberi in una azienda agricola di Malalbergo, situata tra la frazione di Pegola e Boschi di Baricella. La Lac (Lega abolizione della caccia) di Bologna, grazie alle segnalazioni di cittadini e al tempestivo intervento della polizia locale della Città Metropolitana, ha ottenuto la sospensione dell’abbattimento di migliaia di alberi di un arboreto di circa diciassette ettari.

Così racconta in un comunicato la Lega abolizione della caccia: "Gli abbattimenti erano iniziati a fine aprile, in pieno periodo di nidificazione e riproduzione dell’avifauna, e in pieno sviluppo vegetativo degli alberi. Centinaia di alberi di noce sono già stati tagliati e giacciono a terra, altre centinaia sono già stati trinciati e trasformati sul posto in cumuli di cippato: un cantiere di cippato nel bel mezzo di quello che è a tutti gli effetti un bosco planiziale seppure non incluso nella carta forestale regionale, con evidente presenza di nidi di picchio e scoiattoli rossi. L’arboreto, piantato trenta anni fa su un fondo privato, è anche area di rispetto in Atc Bo1 con divieto di caccia, un bosco alto, rigoglioso e rifugio per tantissimi animali selvatici, un vero polmone verde grande come 23 campi da calcio nella pianura bolognese fortemente antropizzata".

La Lac aggiunge, inoltre: "Nessuna associazione venatoria locale, tanto meno l’Ambito Territoriale di Caccia BO1, sono intervenuti o hanno attivato controlli, proprio loro che vedono lupi e nutrie ovunque non si sono accorti dell’avvenuto disboscamento di almeno otto ettari di alberi alti trenta metri. Abbiamo comunicato dunque l’esboscamento anche ai carabinieri forestali e alla Regione Emilia Romagna, abbiamo diffidato l’Unione Terre di Pianura e il sindaco di Malalbergo a garantire il rispetto della normativa comunitaria e nazionale a tutela della fauna selvatica in pieno periodo di riproduzione. Gli interessi economici privati non possono eludere o sopraffare la tutela del patrimonio faunistico dello Stato, sul quale le istituzioni locali devono vigilare. Chiediamo, poi, che la Regione inserisca urgentemente prescrizioni chiare nei piani di gestione forestale".

Si mostra soddisfatto il primo cittadino di Malalbergo, Massimiliano Vogli: "Soddisfatto per la sospensione dell’abbattimento degli alberi da cultura piantati oltre trenta anni fa dalla azienda agricola conduttrice del fondo, sospensione avvenuta proprio da parte dell’unico ente deputato e responsabile del controllo di tale tipologia di attività di esboscamento cioè la polizia della Città Metropolitana (ente nato dall’ex polizia provinciale). Ci tengo a precisare inoltre che il Comune di Malalbergo, così come la Unione Terre di Pianura, non avevano in alcun modo autorizzato, anche perché non competenti in materia, l’avvio dei lavori di esboscamento del fondo agricolo privato".

Zoe Pederzini