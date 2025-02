Sosta gratis e senza limiti di tempo alle donne incinta e alle neo mamme: arriva il pass rosa

Castiglione de’ Pepoli (Bologna), 3 febbraio 2025 – Non solo ‘parcheggi rosa’ e cioè parcheggi dedicati in particolari aree di interesse e di affluenza delle neo-mamme e delle donne in stato di gravidanza ma un vero e proprio ‘pass rosa' che allarga la portata dell’agevolazione. Sì, perché arriva ora la sosta gratuita e senza limiti di tempo per le donne in gravidanza e le neo-mamme su tutto il territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli, sull'Appennino bolognese.

Il 'permesso rosa' è stato approvato dalla Giunta comunale, su iniziativa delle assessore Francesca Corti, Greta Burla e Matilde Biagi, ed è in vigore dallo scorso 1 febbraio. Si tratta di un contrassegno speciale che consentirà appunto la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento e senza limiti di tempo nelle aree a disco orario

"L'obiettivo è facilitare gli spostamenti delle donne in un periodo particolarmente delicato della loro vita – spiega l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese, agevolando così il loro accesso "ai principali servizi del territorio, dai luoghi di lavoro alle strutture sanitarie", garantendo alle donne "una maggiore comodità nella gestione della loro quotidianità".

Il 'Permesso rosa' sarà valido per 12 mesi dal rilascio e potrà essere richiesto dalle donne in gravidanza e dalle neo-mamme residenti nel Comune presentando un certificato medico che attesti la gravidanza o l'iscrizione anagrafica del neonato.

Il contrassegno, rilasciato dalla Polizia locale, dovrà essere esposto sul parabrezza dell'auto e potrà essere utilizzato sia dalla titolare alla guida sia se trasportata da terzi. Come rimarca l'Unione, "l'iniziativa è stata accolta con favore dalla cittadinanza e rappresenta un ulteriore passo verso un Comune sempre più attento alle esigenze dei suoi abitanti, garantendo alle future mamme una maggiore serenità nei loro spostamenti quotidiani".