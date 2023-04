Sosta selvaggia in stazione Gli spartitraffico in via Carracci diventeranno definitivi

Buona la prima. Passati i malumori della prima ora, il nuovo assetto di via Carracci ha superato la prova. E adesso diventano ‘definitivi’ i new jersey anti-sosta selvaggia nei pressi dell’ingresso dell’alta velocità, dietro la stazione ferroviaria. Lo fa sapere il Comune, che motiva la scelta, dovuta all’esito "positivo dell’intervento temporaneo realizzato a ottobre, quando furono collocati new jersey in materiale plastico per impedire fermate e soste non autorizzate nel tratto compreso tra via Fioravanti e via Nicolò dall’Arca, a protezione della corsia di ingresso alla stazione dell’Alta velocità". Così, oggi e domani "si passerà alla fase definitiva dell’intervento, sostituendo gli elementi in plastica con mini new jersey in calcestruzzo".

Un problema, quello della sosta selvaggia in via de’ Carracci, che costringeva le macchine che viaggiavano in direzione del ponte di via Matteotti a utilizzare di fatto solo una delle due corsie di transito, perché l’altra, a ridosso dell’ingresso della stazione, era sempre ostruita da lunge file di auto in sosta in mezzo alla strada, in attesa di passeggeri in arrivo o che accompagnavano viaggiatori in partenza. Una situazione che, con l’installazione dei new jersey, sembra in qualche modo essersi risolta.

L’amministrazione ricorda infatti che "per la discesa e la salita dei passeggeri è possibile usufruire dello spazio sotterraneo Kiss and Ride predisposto a servizio della sosta breve degli autoveicoli per la stazione, fino a 15 minuti e con esclusione dei mezzi alimentati a Gpl". Il servizio è attivo dalle 5,30 alle 23, con accesso da via Svampa e dal nuovo sottopasso Ernesto Maserati e uscita su via Serlio.