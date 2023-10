Sosta vietata fino all’8 novembre

Durerà fino all’8 novembre il divieto di transito delle automobili sul tratto di via Porrettana compreso tra via del Mercato e via Stazione, nel pieno centro di Sasso. Si tratta della via che costeggia la centrale Piazza dei Martiri della Liberazione, dove non si potrà sostare nei posteggi disegnati di fronte alla piazza. Si tratta di un provvedimento dettato da ragioni di sicurezza, spiega il Comune, a tutela di pedoni e utenti deboli della strada in un tratto interessato da un restringimento della carreggiata a causa della concomitante presenza del cantiere per i lavori di riqualificazione del Municipio e degli stand di Tartufesta. Il divieto (da cui sono esclusi i mezzi di soccorso) è scattato con l’inizio dei lavori di allestimento di Tartufesta, e resta in vigore fino allo smontaggio degli stand. Unica eccezione per il mercato settimanale del martedì.