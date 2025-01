"Sostegni alle famiglie per i servizi scolastici"

Il Comitato Val di Zena chiede, ai Comuni di San Lazzaro e Pianoro, politiche di sostegno scolastico. Queste le parole che il portavoce Claudio Pasini ha rivolto in una lettera ai due primi cittadini Marilena Pillati e Luca Vecchiettini: "Come sapete le ulteriori alluvioni degli scorsi settembre - ottobre 2024 hanno messo nuovamente in serie difficoltà economiche molte famiglie residenti nei Vostri comuni che si ritrovano ingenti danni alle proprie abitazioni, trovandosi in taluni casi anche costretti a trovare dimora alternativa per inagibilità dei locali domestici. A questo si aggiunge l’attesa per il Contributo Immediato Sostegno e per il Contributo Autonoma Sistemazione dell‘alluvione di ottobre 2024 che ancora ad oggi, gennaio 2025, mancano di essere pubblicati. Le famiglie alluvionate con minori dei due Comuni ci stanno chiedendo aiuto affinché come Comitato giunga informazione del disagio economico-sociale che stanno fronteggiando". Pasini, inoltre, nella lettera ai sindaci prosegue: "In particolar modo vorremmo indirizzarvi la richiesta affinché con delibere comunali dedicate possano essere emessi contribuiti scolastici per l’acquisto di libri per l’anno scolastico 2025/2026 per i ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo livello ovvero sgravi sulle rette scolastiche, su refezione e servizi integrativi di pre/post scuola e bus scolastico per i bambini frequentanti nido, materna e scuola primaria. Ci rivolgiamo a voi come enti territoriali locali affinché vogliate attuare politiche di sostegno sociale vicine ai vostri cittadini, quali quelle sopra proposte, che potrebbero sicuramente alleggerire il carico economico che grava sulle famiglie alluvionate, sollecitando in tal senso anche le scuole private e convenzionate".

z. p.