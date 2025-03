Sostegno ai centri antiviolenza. Un contributo da 370mila euro

Non basta festeggiare l’otto marzo e inneggiare all’uguaglianza, se poi nella quotidianità lavorativa e familiare le donne sono lasciate sole. I centri antiviolenza, in effetti, sono accanto alle donne, come anche alle altre soggettività discriminate, ogni giorno ‘24ore su 24’. Il loro imprescindibile presidio sul territorio, offrendo un servizio di consulenza, di ascolto, di accoglienza e di ospitalità, si colloca come una boa in un mare di violenza. Per questa ragione, infatti, non poteva tardare il rinnovo dell’accordo metropolitano triennale avviato nel 2015, che nel triennio 2025-2027 stanzia in totale più di 350mila euro, rispetto ai 245mila iniziali, e ai quali si aggiungono altri 20mila euro destinati prevalentemente agli sportelli d’ascolto.

Con il nuovo accordo aumentano anche i posti di ospitalità che passano da 64 a 70. Se nel 2024 sono state prese in carico dai Cav quasi 1.400 donne, per l’intera Città metropolitana fare rete è diventata una necessità. In città i Cav sono sei, più i Centri per uomini autori di violenza e i Centri Lgbtqia+, ma il problema delle citta limitrofe, come anche ‘dei luoghi isolati’ che possono contribuire a ‘isolare’, non passa inosservato, costellando la nuova mappa dei Cav di presidi che vanno da Castiglione dei Pepoli a Crevalcore, da Imola fino a Valsamoggia.

"L’aumento dei fondi è una visione lungimirante – ha affermato, senza peccare di ottimismo, Susanna Zaccaria, presidente della Casa delle Donne –. Dobbiamo essere pronte a numeri anche più alti, non sappiamo quando potremo conoscere i veri numeri della violenza". La prevenzione inoltre, ha bisogno di essere affrontata su vari fronti: "Dobbiamo lavorare sull’organizzazione delle ragazze e dei ragazzi – ha spiegato Gianna Nuvoli, presidente del Centro Sos donne –. Chiediamo che con le scuole si possano creare più connessioni, partendo da colloqui con i ragazzi. Credo che si debba fare qualcosa e anche urgentemente". "La violenza", infatti, "si combatte tutte insieme", come ha ricordato la vicesindaca Emili Clancy, che con questo accordo invita a una riflessione sempre più partecipata per questo otto marzo.

Gioia Gentile