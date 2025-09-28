Sostegno ai nuovi negozi per riaccendere le vetrine

I negozi di vicinato fronte strada rappresentano un insostituibile elemento di coesione sociale e presidio sul territorio. Il nostro tessuto commerciale gode già di buona salute, ma con questo bando vogliamo favorire la riapertura di attività con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile, riportando i servizi vicino alle persone, anche e in particolar modo nelle frazioni". Così Lorenzo Cocchi, vicesindaco con delega al Commercio e alle Attività produttive, illustra gli obiettivi del bando pubblicato dal Comune di Zola Predosa, che prevede l’erogazione di quattro contributi da 6.000 euro ciascuno per l’avvio di attività economiche in locali sfitti con vetrine fronte strada. Una misura che guarda al futuro, ma con le radici ben piantate nel territorio, per sostenere così il commercio di prossimità e restituire vitalità a spazi inutilizzati.

Nel dettaglio, il sostegno è previsto per due attività a Lavino, una nella frazione di Ponte Ronca-Tombe-Madonna Prati e una nella frazione di Riale-Gesso-Gessi e Rivabella. Le domande potranno essere presentate entro il 28 ottobre da titolari di micro o piccole imprese che avviano un’attività di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, artigianato o servizi, in locali sfitti e inutilizzati da almeno tre mesi. In assenza di queste categorie, i contributi potranno essere eventualmente concessi a studi medici, poliambulatori o studi professionali in ambito sanitario. Infine, i richiedenti dovranno essere in possesso di regolare contratto d’affitto siglato entro i sei mesi antecedenti tale pubblicazione, oppure impegnarsi a sottoscriverne uno nei sei mesi successivi. Una misura che rinnova così un impegno concreto a favore di un’economia locale in cui la piccola impresa rappresenta non solo un motore di sviluppo, ma anche un punto di riferimento per la vita quotidiana. La misura sarà presentata anche durante l’evento pubblico ‘Fare Impresa a Zola Predosa’ che si terrà giovedì 9 ottobre a Villa Edvige Garagnani.