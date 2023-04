Sostegno al Giardino degli Angeli Restaurata la statua di Baldazzi

Chi trova un amico, trova un tesoro. Mai proverbio, nel caso del Giardino degli Angeli, fu più calzante. Lo splendido spicchio di paradisiaco verde realizzato nel 2008 in ricordo di Sara, infatti, nel corso dei lustri di amici ne ha trovati davvero tanti, affascinati al primo sguardo dalla bellezza del luogo ma anche dal nobile impegno di chi come Valerio Varignana, padre di Sara e del Giardino, si spende da anni per offrire una mano, attraverso il Giardino appunto, ai bambini in difficoltà. L’ultimo amico in ordine di tempo viene dal lontanissimo Giappone, e non è proprio un amico qualsiasi. E’ l’artista Yasuyuki Morimoto, autore della scultura dedicata ad Enzo Biagi che si trova a Pianaccio, luogo dove il giornalista riposa. "Attraverso un’amicizia comune l’abbiamo contattato sapendolo anche restauratore. L’opera che l’artista castellano Italo Baldazzi ci donò proprio l’anno di nascita del Giardino aveva bisogno di una bella rinfrescata, così abbiamo pensato a Yasuyuki", racconta Varignana. L’artista giapponese, che ormai da anni fa base a Bologna, ha così raggiunto Castel San Pietro e ha cominciato a dedicarsi al ‘lifting’ dell’opera di Baldazzi. "E’ stato bellissimo vederlo lavorare, concentrarsi su ogni dettaglio anche più piccolo, con straordinaria cura e pazienza – sottolinea ancora Varignana –. Quando si è trattato di fare i conti, Yasuyuki ha detto che non avrebbe voluto niente. Un gesto di grande generosità".