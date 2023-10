Sostegno alla Palestina. In cinquemila in marcia

Circa 5mila persone, con le bandiere della Palestina, in marcia dalla Bolognina a piazza Maggiore. è stato partecipato il corteo che, ieri pomeriggio, ha attraversato la città in solidarietà con il popolo palestinese. C’erano esponenti del collettivi cittadini, c’erano rappresentanti di Potere al Popolo e c’erano soprattutto tanti cittadini stranieri residenti in città.

Tante le bandiere, non solo palestinesi, ma anche di altri paesi a maggioranza islamica, come Marocco e Bangladesh, le cui comunità sono molto numerose a Bologna. Nel corso della marcia non sono mancati cori, slogan e striscioni contro Israele e di solidarietà nei confronti dei civili uccisi negli ultimi giorni. "Non vogliamo la pace – si legge in uno dei cartelli – vogliamo che la Palestina torni ai palestinesi". E poi: "Un bambino si uccide a Gaza ogni giorno". Gli obiettivi ‘sensibili’ già monitorati, per tutto il corso della giornata sono stati controllati dalle forze dell’ordine. Sulla manifestazione, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei ha annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare.