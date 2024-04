Sostegno all’agricoltura locale. Laboratori alla Fattoria del Dono

Laboratori per trasformare i prodotti agricoli, partecipazione a un progetto di sostegno dell’agricoltura locale, acquisto e degustazione delle migliori produzioni biologiche del territorio, promozione della cultura del cibo sano: queste sono alcune delle attività che svolte alla Fattoria del Dono a partire dalla fine dell’estate. Il podere donato al Comune di San Lazzaro da una cittadina è diventato il progetto di punta per quanto riguarda la rigenerazione urbana attraverso l’agroecologia. Il fienile in corso di ristrutturazione grazie a un finanziamento regionale di oltre 700mila euro e i 10 ettari di terreno agricolo circostante avranno come gestore un gruppo di realtà che si occupano da anni di questi temi: Campi aperti, Arvaia, Agriverde e Defal.

Tra le varie attività che verranno proposte spicca l’istituzione di un comitato di sostegno all’agricoltura (Csa), a cui potranno partecipare i cittadini acquistando i prodotti agricoli oppure partecipando attivamente alle attività di coltivazione. Dell’importanza del progetto si è parlato al convegno organizzato dal Comune e a cui hanno partecipato il professore Franco Berrino, Lucio Cavazzoni, Duccio Caccioni e l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli.

"Il progetto della Fattoria del Dono si basa sul riconoscere l’importanza dell’agricoltura periurbana nel rigenerare il territorio e promuovere la conoscenza del valore del cibo sano - sostiene la Grasselli - . Con questa iniziativa intendiamo creare un forte punto di riferimento anche per il mondo agricolo e puntare a una relazione progettuale con il neonato biodistretto. Qui si potranno, tra le altre attività rivolte alla cittadinanza, svolgere iniziative di formazione rivolte agli agricoltori e fornire un punto di vendita e degustazione per i prodotti degli agricoltori del biodistretto. Tra i risultati attesi grazie al progetto spicca anche la creazione di corridoi ecologici, di aree di forestazione e di utilizzo di antiche varietà per promuovere la biodiversità in agricoltura".