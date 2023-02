Sostegno e idee dai soci "Sapere tutto dei prodotti"

Anche i Soci Conad Nord Ovest di Bologna (nella foto) non fanno mancare il proprio sostegno ai piccoli cronisti in erba, tra pochi giorni alle prese con la realizzazione delle loro pagine. C’è chi, questa volta, parlerà di inclusione, di progresso tecnologico e di intelligenza artificiale, ma anche chi di parità di genere, di sport e di moda. Gli argomenti non mancano, ma per i soci Conad Nord Ovest, in linea con le parole dell’ad Adamo Ascari, un’attenzione particolare andrebbe rivolta alla sostenibilità: "Quest’iniziativa ci permette di tenere fede all’impegno che Conad si assume con il progetto ’Sosteniamo il Futuro’ che porta avanti i valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, a testimonianza dell’attenzione dell’azienda verso un futuro migliore. È anche per questo motivo che, per l’edizione corrente, si è scelto di proporre alle scuole il tema della "spesa sostenibile", affinché si riesca a stimolare una riflessione sull’importanza di adottare comportamenti consapevoli e promuovere la diffusione di un’educazione alimentare responsabile e rispettosa dell’ambiente, che contribuisca a proteggere la terra e preservare la biodiversità a vantaggio delle generazioni future. Questo perché Conad non è solo prodotti: siamo una realtà fatta di cittadini prima ancora di essere imprenditori, che vivono il territorio con attenzione e dedizione quotidiana, valorizzandone le proprie eccellenze, enogastronomiche e alimentari. È un’impresa che opera con responsabilità sociale al punto che il negozio Conad è un riferimento per ogni comunità e, quindi, anche per le scuole".

Tra le possibile idee su cui i Soci invitano i piccoli giornalisti a indagare sono: l’importanza e l’origine dei prodotti a Km0, Dop e Igp; l’analisi delle etichette per conoscere non solo la composizione dei prodotti e i tempi di conservazione, ma anche per valutare le certificazioni di origine, le filiere e la provenienza; l’importanza del packaging degli alimenti, in un’ottica sempre più eco friendly, ma anche l’attenzione agli sprechi. "Siamo certi che, far riflettere le nuove generazioni su questo tema sarà un’occasione di crescita non solo per loro, ma anche per noi stessi, che avremo l’opportunità di conoscere il punto di vista dei più giovani – continuano i Soci –. Un’ulteriore conferma dell’impegno di tutto il sistema Conad verso il mondo della scuola".

a.u.