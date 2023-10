"Sosteniamo chi investe". L’idea di ’Rilancio Italia’

Se l’ultimo triennio è stato caratterizzato da eventi esogeni globali che hanno generato un vero e proprio choc economico senza precedenti – e che hanno conseguentemente colpito l’economia reale, la stabilità di molte Pmi e lo sviluppo del mercato italiano – ora sarà sempre più necessario guardare al futuro con un’ottica di "rilancio". Un rilancio vero e proprio, che consenta di individuare gli strumenti giusti per cogliere le nuove opportunità: con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del settore finanziario, ieri mattina il meeting ‘Rilancio Italia’ – organizzato da Green Arrow Capital e Antares, con il patrocinio del Mef e l’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna – ha dato il via a un dialogo per tracciare ‘nuove traiettorie’, dalle strategie già messe in campo fino alle misure più idonee per accelerare il rilancio dell’intero Paese. Un confronto che ha visto anche l’intervento di Federico Freni, sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze: "Nel passato c’è stata un’attenzione insufficiente alle esigenze degli investitori istituzionali: ci deve essere un rapporto costante, reciproco e non a senso unico – spiega –. Il vero metodo è lavorare insieme e creare norme ‘abilitanti’ per gli investimenti, che hanno bisogno di norme strutturali, ed è necessario dare, a chi investe nel sistema Paese, le condizioni per continuare a farlo e aumentare il portafoglio di investimenti".

I riflettori sono stati puntati, inoltre, anche sul Fondo Rilancio Italia - promosso da Green Arrow Capital SGR Spa e da Antares Rilancio - che ha come obiettivo quello di supportare il rilancio di Pmi italiane con solide prospettive di crescita e redditività, che abbiano necessità di un supporto per riequilibrare la propria struttura patrimoniale o finanziaria: nel dettaglio, il supporto finanziario, realizzato prevalentemente attraverso strumenti di equity ed eventualmente attraverso strumenti di debito, sarà integrato da una costruttiva interlocuzione con il sistema bancario al fine di identificare soluzioni che tutelino l’azienda e i propri creditori. Inoltre, qualora fosse necessario, le competenze finanziarie saranno integrate da un supporto di management con spiccate competenze industriali, in modo da coprire a trecentosessanta gradi le esigenze dell’impresa. Tanti i relatori presenti al meeting, tra cui Nunzio Luciano, Maurizio Migliori, Luca Felletti, Andrea Alghisi, Morena Diazzi, Marco Moscatti, Stefano Romiti, Davide Squarzoni, Maurizio Gardini, Enrico Ratti, Matteo Tiezzi, Maurizio Grifoni, Giuseppe Longo, Alessandro Molinari, Giuseppe Santoro ed Eugenio de Blasio.

Giorgia De Cupertinis