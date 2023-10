"Sosteniamo il potere delle storie inventate"

Gli scrittori chiamano a raccolta i lettori per confrontarsi assieme a loro sulla letteratura di oggi. Sono dei veri e propri Stati generali dell’immaginazione quelli che si tengono oggi in Cappella Farnese, organizzati dal bolognese Patrick Fogli e Massimo Carlotto. Una giornata per ragionare a 360° sul mondo delle storie, di chi le scrive, le pubblica, le mette in scena, le filma, le disegna. Dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 16 si alterneranno gli interventi dei relatori – Nicola Bonazzi, Luca Briasco, Onofrio Catacchio, Andrea Cotti, Tommaso De Lorenzis, Eliselle, Otto Gabos, Luisa Mattia, Fabiano Massimi, Giulia Passarini, Antonio Paolacci e Paola Ronco, Michele Rossi, Michele Vaccari, Valerio Varesi, Daniele Vicari e Simona Vinci. Dalle 16 alle 18 lo spazio sarà invece tutto per gli spettatori e le loro domande.

Patrick Fogli, come mai questa giornata?

"Non parleremo dei nostri libri, ma del nostro lavoro di scrittori, di come funziona e di quali sono i problemi".

Ad esempio?

"Sembra che in questo momento si cerchino solo storie vere. Proveremo a parlare del lavoro creativo a 360 gradi fra teatro, cinema, fumetto e l’ultima parte è rivolta a cosa pensano i lettori, che noi chiamiamo brutalmente ’il mercato’".

Come siete arrivati a confrontarvi su questo lei e Carlotto?

"Ci siamo reciprocamente letti alcuni post sui social e sin dalla primavera ci siamo detti che c’era bisogno di parlarne. Abbiamo avuto molte più adesioni del previsto, scoprendo che le sensazioni che avevamo riguardavano anche i nostri colleghi. Per questo abbiamo pensato a un dibattito pubblico".

Ma qual è il cuore della vostra riflessione?

"Stiamo andando verso un’epoca di straordinaria semplificazione. Si cercano storie che richiedano sempre meno attenzione e partecipazione del lettore, da leggere fra una pausa e l’altra. E ultimamente vale il ’solo la verità e tutta la verità’: se mettiamo insieme i cinque libri finalisti dello Strega e quelli del Campiello c’erano solo due romanzi. Ovviamente non c’entra nulla la qualità dei volumi, ed è ovvio che si può parlare anche di storie vere, ma il punto è proprio questa tendenza di oggi all’uguaglianza fra storia vera e storia degna di essere raccontata. Inoltre spesso le storie vere sono accadute a chi le scrive, il che finisce per rendere autore e libro la stessa cosa".

Per questo rilanciate l’idea di immaginazione?

"Rivendichiamo il potere di una storia inventata, di viaggiare in un altro mondo, in un’altra vita. Forse siamo legati a un’idea di letteratura che non abbia per forza a che fare con la realtà. Se il problema è solo la verità, allora non esistono più Moby Dick, Kafka... ".

Vedremo cosa ne penseranno i lettori oggi.

"La domanda sul perché viviamo questo momento la faremo a loro: è la prima volta che cerchiamo un confronto diretto. Ma sembra proprio che la gente non abbia voglia di cose complicate, si vede anche nel cinema, nelle serie. Non ci sono più quelle lunghe, alla Breaking Bad".

Bologna resta una città di lettori attenti?

"In questa città i libri hanno sempre avuto un centro, ma, rispetto al calo dei lettori in tutta Italia, non credo che anche questa sia rimasta un’isola felice".

Info: l’ingresso è gratuito, aperto a tutte e tutti, non è richiesta prenotazione.