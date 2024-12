Sostenibilità, alti standard nel 53% delle coop

L’Agenda cooperativa per lo sviluppo sostenibile Bologna 2030, realizzata da Legacoop Bologna attraverso il monitoraggio delle performance Esg di un campione altamente rappresentativo delle aderenti, riporta un positivo scatto in avanti sul fronte della sostenibilità: per la prima volta oltre la metà delle imprese campionate – ben il 53,3% – raggiunge una performance di fascia alta, tra l’ottimo e il buono, relativamente al rating Esg. Il 43,3% raggiunge un risultato soddisfacente e il restante 3,3% sufficiente, nessuna si colloca nella fascia bassa. Le coop bolognesi campionate hanno performance di sostenibilità superiori a quelle delle media delle imprese italiane.