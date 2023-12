Sostenibilità Tper, nei prossimi tre anni arrivano 127 bus a idrogeno

Tper prova a mettere la freccia sull’idrogeno con l’aiuto dei fondi Pnrr. Ieri, al convegno nazionale ’Idrogeno nel trasporto pubblico su gomma’, organizzato da Asstra e H2IT con il contributo di Tper, si è discusso sul futuro della mobilità cittadina. "Bologna ha già fatto questa scelta, a fianco di quelle a favore di altre forme di mobilità sostenibile dall’elettrico al biometano – ha sottolineato Giuseppina Gualtieri, presidente e ad di Tper (nella foto) –. Vogliamo avere entro il 2030, quindi con vent’anni di anticipo rispetto alle direttive Ue, una flotta urbana totalmente decarbonizzata. Prevediamo 127 mezzi a idrogeno, pari al 10% della flotta, entro il 2026". I primi mezzi, circa una trentina, entreranno in circolazione dal 2024. "Gli autobus a idrogeno – ha ribadito il sindaco Lepore – verranno usati per i percorsi extraurbani, aiuteranno a completare il piano di riduzione di emissioni della città e sostituire tutto il parco mezzi di Tper, che entro il 2030 sarà elettrico, a idrogeno o comunque a combustibili non fossili".

Per stimolare domanda e offerta, il Pnrr ha stanziato 3,64 miliardi per la filiera nazionale, coprendo sia la produzione sia gli utilizzi finali, oltre ai 3,88 miliardi messi a disposizione dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per l’acquisto di veicoli a fonti energetiche pulite. In ogni caso occorre una strategia per lo sviluppo integrato di mezzi e infrastrutture. "Nelle prossime settimane - annuncia Andrea Gibelli, presidente di Asstra – avvieremo un piano di monitoraggio dei progetti relativi all’utilizzo dell’idrogeno nelle aziende del trasporto pubblico locale, quindi un programma di studio e confronto delle esperienze in essere ci aiuterà a diffondere le buone pratiche già sviluppate". Valter Alessandria, vicepresidente di H2IT, assicura che "stiamo lavorando per arrivare a una chiara strategia di supporto agli ‘usi finali’ e alla definizione di strumenti incentivanti che abbattano i costi operativi della produzione di idrogeno, al fine di garantire la massima sostenibilità dei progetti".