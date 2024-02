Sotto 27.000 euro c’è l’esonero totale

L’attenzione dell’Unibo per l’inclusione degli studenti si traduce in un sistema di tassazione attento alle condizioni economiche meno agiate, che consente l’esonero totale per chi ha un ISEE fino a 27.000 euro e riduzioni – anche consistenti – per chi ha un ISEE di valore superiore, grazie ad un metodo di calcolo progressivo delle contribuzioni studentesche. Molte altre agevolazioni per studentesse e studenti, sia in base all’ISEE che in base al merito, sono annualmente definite dall’Ateneo e da ER.GO e sono disponibili sul portale unibo.it (sezione Servizi e Opportunità) che è aggiornato costantemente. L’inclusione di studenti con bisogni speciali è garantita anche da appositi servizi, tra cui il Servizio studenti con disabilità e con DSA, il Servizio Carriere Alias e lo Sportello contro la violenza di genere.