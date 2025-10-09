Va sotto casa dell’ex nonostante il divieto: arrestato

Zola Pedrosa (Bologna), 9 ottobre 2025 – Nonostante il divieto del giudice, si è presentato sotto casa dell’ex compagna, dando vita a una violenta lite. È così che un 41enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette a Zola Pedrosa, con l’accusa di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che nella serata di ieri ha chiamato il 112 dopo aver sentito urla e richieste d’aiuto provenire dall’appartamento accanto. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. I militari hanno trovato la donna, terrorizzata, che ha raccontato di essere stata aggredita dall’ex compagno al culmine di una lite nata per futili motivi.

La donna è stata aiutata dai carabinieri

Dopo averla messa al sicuro e rassicurata, i carabinieri le hanno chiesto se volesse ricevere cure mediche, ma la donna ha rifiutato l’intervento del 118. Gli accertamenti immediati hanno poi confermato che l’uomo era sottoposto a una misura cautelare che gli imponeva di restare lontano dalla vittima e dall’abitazione familiare. Constatata la violazione, il 41enne è stato arrestato e portato in caserma. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto la prosecuzione della stessa misura cautelare, integrandola con l’applicazione del braccialetto elettronico, che consentirà alle forze dell’ordine di monitorarne costantemente i movimenti. L’episodio si aggiunge ai troppi casi di violenza domestica che ancora si consumano tra le mura di casa, dove l’intervento tempestivo di un vicino e dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse degenerare.