Sotto il segno del corsetto sexy-vintage Ispirato al look del film ’Jeanne du Barry’

di Benedetta Cucci

Sotto il segno del corsetto. Sarà così, strizzato e iper-femminile,il look autunno-inverno, dopo l’uscita nelle sale il 30 agosto, del film ’Jeanne du Barry- La favorita del re’ della regista Maïwenn, che però in città arriva in anteprima domani sera alle 21,30 all’Arena Puccini. Sotto le Torri, del resto, questa corsetto-mania è già stata lanciata tempo fa da Gaia Davini, 23 anni,origini versiliane e studi al Dams, che attorno alla seducente corazza di stoffa e stecche, ha costruito il suo marchio ’Make a return’, un nome intriso anche di riuso, rispetto ambientale, consapevolezza, tutti argomenti cari a buona parte della Generazione Z. Sarà intrigante – Johnny Depp a parte - vedere nel film diretto dalla talentuosa parigina che si è cucita addosso alla perfezione il ruolo di Jeanne (la du Barry era nata il 19 agosto) i sei costumi di Chanel (pure Coco nacque il 19 agosto): uno spettacolare abito in tweed ecru, evidenziato da una treccia e indossato con una giacca corta abbinata ispirata alla collezione Haute Couture Autunno-Inverno 199293; un abito bianco panna con strascico, collo e polsini ricamati con piume, nonché un abito in velluto di seta lampone ispirato alla collezione HauteCouture Primavera-Estate 2000; uno a balze diafane in organza celeste, ispirato a una collezione del 1995; un sottoveste bicolore in sisal ecrù e nero, e un abito lungo in raso di pelle color crema.

Un mondo meraviglioso per Gaia Davini, che attende il film concuriosità, anche se lei le radici le ha in tutte quelle pellicole che guardava da piccola: da Via col Vento del 1939 (la scena di Hattie McDaniel-Mami che stringe il corsetto a VivienLeigh-Rossella O’ Hara è iconica) alla serie Merlin, del 2008, piena di look alla Camelot. Poi un giorno, ha sentito sorgere in sé la voglia di ’customizzare’, ovvero modificare, capi già esistenti, trasformandoli in corsetti. "Non sapevo nemmeno cucire – racconta – ma a tutti i costi volevo farli e, affascinata anche dalla moda punk e dai capi di Vivienne Westwood, ho iniziato a mettere insieme i pezzi con le spille da balia". Il passo successivo è stato imparare a creare i modelli e cucirli. Un processo che è durato un anno e mezzo. "Quanti aghi rotti – rammenta – una macchina da cucire buttata, sbagli su sbagli, ma ho fatto tutto da autodidatta e alla fine ho creato i miei corsetti, che seguono anche un richiamo ecologista". C’è infatti molto riuso nelle sue creazioni: "Uso tante stoffe che sono stati altri capi – prosegue –; ad esempio ho creato un corsetto con parti di vari jeans, ma cerco anche tanti scampoli e una signora con lo stand in Montagnola mi portava le rimanenze di tessuti che nessuno più comprava". Gaia Davini acquista vintage oppure se li fa. Inoltre, alla maniera, anche questa vintage, utilizza le amiche e gli amici come modelli, insomma "tutta la gente cui voglio bene e che mi supporta. Come mia mamma che ha 52 anni e che da giovane avrebbe voluto fare la stilista". Non solo. Un giorno, quando già faceva le prove di sartoria, Gaia ha scoperto che il nonno e la nonna erano ‘mercatari’: lui vendeva tessuti, lei vintage. Insomma, un destino.