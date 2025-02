Sotto il Treno della Barca: "Il quartiere è più vivo. Ma c’è troppa sporcizia"

Maggiore sicurezza, servizi migliori, più pulizia dei portici e negozi di prossimità. Durante la passeggiata nell’area del Treno della Barca, sono questi i diversi temi toccati e i problemi raccontati da chi vive in questa storica zona di Bologna. "Abbiamo molto degrado e sporcizia soprattutto sotto al portico, tutto dovuto all’inciviltà dei proprietari dei cani – racconta Fabio Faggioli, della gioielleria omonima lungo il Treno –. Troviamo escrementi di cane ormai dappertutto. Se ci fosse una vigilanza maggiore, sono sicuro che starebbero più attenti".

Faggioli, inoltre, fa notare che "purtroppo ci sono ancora tante attività vuote. Rispetto al passato ora è rimasto poco e niente". E chiede ad Acer – proprietaria di alcuni dei locali che si trovano lungo il portico – di concedere gli immobili a nuovi negozianti: "Perché non lo fanno? Io credo che sia un problema di leggi. Forse pubblicizzano troppo poco queste aree". Intanto i presidenti di quartiere da anni si impegnano "a non mettere i parcheggi a pagamento e sono sempre di più i progetti per ravvivare l’area. Non ci manca di certo la volontà di migliorare la zona".

Sugli stessi binari del Treno viaggia anche Luigi Campi: "Non dovrebbero pulire gli abitanti – dice –, servirebbe uno spazzino di quartiere. Il parco, ad esempio, se non ci fosse un cittadino che pulisce l’area autonomamente, non lo pulirebbe nessuno, e questo spiazzo sarebbe abbandonato al disagio". Tuttavia la Barca è in perpetuo sviluppo. "Il quartiere è attivo e organizza tanti eventi per dare nuova linfa all’area. Noi cittadini partecipiamo volentieri all’organizzazione", sottolinea Daniela Balboni. Però "mancano un po’ di servizi, in particolare quelli per anziani, giovani e disabili", dice Roberta Ruscitti, che aggiunge: "Alcuni fondi spesi per altre opere in giro per la città potevano essere utili a finanziare nuove attività per le categorie appena descritte".

Il focus degli abitanti si sposta dunque sulla pulizia del portico del Treno della Barca, patrimonio Unesco dal 2021 in quanto espressione ed elemento dell’identità urbana della città. Eppure "è molto sporco, penso che bisognerebbe pulirlo meglio – sostiene l’edicolante Fabio Cervellati –. Servirebbero più sorveglianza e controlli. Hanno chiuso diversi negozi in questo porticato, ed è un peccato. Intanto ben vengano le iniziative che stanno facendo, su questo noto un grande progresso nella nostra zona".

In mattinata, il lungo ‘vagone’ che costeggia piazza Giovanni XXIII è silenzioso. Qualcuno passeggia in modo quieto, diversi invece hanno da fare ‘sotto il Treno’ e comprano un giornale in edicola o qualcosa in tabaccheria. Alle prime ore del giorno, però, la maggior parte delle persone si ritrova per bersi un caffè o mangiare una brioche. Un chiaro esempio di ‘vita da bar’, inteso come luogo d’aggregazione e confronto.

"Credo che ci vorrebbe un po’ più di divertimento e svago per i giovani. Altrimenti non sanno cosa fare e finiscono per commettere stupidaggini", secondo Giuseppe La Rossa. Di fronte a lui c’è Alfonso Molinari: "Nella mia vita ho sempre vissuto in altre aree di Bologna – dichiara –. Alla Barca ho trovato degli amici, ne ho sentito parlare male e invece si vive bene. Cosa migliorerei? La pulizia del parco. Per l’area verde passeggia tanta gente indisciplinata e maleducata che fa defecare ovunque i propri animali".

Anche Angelo Costa "si trova bene alla Barca" e pensa che sia "un’oasi" rispetto ad altre zone della città. "È vero che delinquenza e degrado sono presenti, tuttavia credo che non sia poi così tanto impattante come in altri quartieri più disagiati. E il merito va alle tante idee portate avanti dalla cittadinanza"

