Sotto la lente ritardi e menù cambiati

Pappe consegnate in ritardo anche di un’ora, variazioni dei menù, alimenti dai sapori non sempre all’altezza. Sono i bimbi (e i loro genitori) a mettere nel mirino la pappa cucinata da Ribò, la società di Camst che ha vinto l’appalto della refezione scolastica. E in particolare quella preparata nel nuovo centro pasti di via Terracini dove, da aprile, ha traslocato la maxi cucina del centro Casteldebole. Disservizi che non sono passati inosservati all’assessorato alla Scuola.

"La partenza in corso d’anno di un nuovo centro pasti non è un passaggio semplice – spiega l’area Educazione dell’assessorato –. Le prime settimane hanno richiesto un importante sforzo organizzativo per testare i tempi e i giri di consegna su tratte nuove, determinando alcuni ritardi, poi rientrati". A inizio anno scolastico "si sono registrate criticità produttive nel Centro Terracini che hanno richiesto interventi correttivi in corso di lavorazione, variazioni di menù. Non ritardi sistematici, bensì singoli episodi che hanno coinvolto la produzione". Ribò "sta lavorando per apportare correttivi, confrontare le prestazioni dei tre centri per adottare le migliori pratiche".

