Bologna: sotto la torre non si circola, Comune tentato dallo stop

Bologna, 26 ottobre 2023 – Potrebbe diventare una scelta definitiva quella del Comune di chiudere al traffico l’area sotto la Garisenda, la torre malata. Chiudere via San Vitale potrebbe essere molto doloroso per il traffico cittadino, non a caso il sindaco Matteo Lepore ieri ha assicurato che un’eventuale decisione in tal senso andrebbe presa cum grano salis.

La Due Torri viste dal basso. Sotto, il passaggio dei pedoni

"Non è escluso che si possa allargare l’area che impedisce il passaggio di veicoli e pedoni sotto la Garisenda – ha detto Lepore durante la conferenza stampa in Prefettura, al fianco di Vittorio Sgarbi e della soprintendente Francesca Tomba –. Avremo bisogno di iniziare il prima possibile l’accantieramento per la struttura di protezione e sarà una struttura che richiederà sicuramente il passaggio di mezzi, così come dovremo lasciare i sensori acustici e quindi avremo bisogno di un’area adeguata per poter garantire anche quel silenzio che, in questi giorni, ha fatto la differenza".

Intanto, "chiudere i negozi ed evacuare le persone è una scelta che in questo momento non ci sentiamo di assumere perchè non abbiamo dati per poterlo fare. E’ una scelta che va presa a fronte di relazioni tecniche e dati che certifichino un certo tipo di rischio e che in questo momento non abbiamo". Qualche dato in più il sindaco potrebbe averlo a mano domani, quando alle 11.30 incontrerà in Comune le associazioni di categoria. Possibile che qualche provvedimento venga preso per tamponare una chiusura di diversi mesi.

Ma è possibile che lo stop al passaggio dei bus diventi definitivo? "Non escludo nulla, ma prima di assumere decisioni in questo senso stiamo facendo approfondimenti. Se si toglieranno i bus, però – ha precisato Lepore –, non sarà perchè i bus fanno crollare le torri, su questo voglio essere molto chiaro: purtroppo la Garisenda sta degradando per altri motivi, che sono molto più complessi. Se fosse solo per questo, avremmo già risolto il problema. Che quella possa essere un’area pedonale non lo escludo. Non sono contrario alle pedonalizzazioni, però queste vanno progettate".

Tempistiche certe sulle chiusure, insomma, non ci sono. E per ora Strada Maggiore dovrebbe restare aperta. "Prima di ipotizzare una data, dovremo fare ulteriori approfondimenti, venerdì (domani, ndr) faremo una conferenza stampa in cui ne parleremo in maniera ufficiale", ha concluso il primo cittadino.

