"Sotto le Due Torri c’è lavoro quasi per tutti Questo è un momento di fortissima ricerca"

"Non c’è quasi un problema di disoccupazione a Bologna. Il rapporto di Ires ci ha detto che nell’ultimo anno il tasso di disoccupazione è passato dal 4,6% al 3,6%: non credo che riusciremo ad andare molto sotto, siamo a percentuali fisiologiche". Così Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto della Città metropolitana con delega al Lavoro, dopo la pubblicazione del rapporto.

"Questo dato rischia, però, di nasconderne un altro: perché se a Bologna c’è lavoro per tutti, rischia di non esserci il lavoro adatto per tutti, non c’è sempre un lavoro buono, dignitoso o quello che avresti voluto fare", nota Lo Giudice per l’udienza conoscitiva della commissione comunale che ha fatto il punto sull’attività di ‘Insieme per il lavoro’, il progetto di Comune e Curia nato per trovare impiego a persone disoccupate da lungo tempo, che ora si occupa di nuove fragilità.

"Se c’è un problema di aziende che non trovano lavoratori adatti – aggiunge –, c’è anche quello di lavoratori che non trovano posto di lavoro confacente a loro aspirazioni. C’è poi la condizione di chi non trova un lavoro soddisfacente perché privo delle competenze necessarie, qui entra in campo ‘Insieme per lavoro’". "Questo è un momento di fortissima ricerca, la settimana scorsa avevamo 17 aziende in cerca di personale", testimonia Ambrogio Dionigi che si occupa del progetto.